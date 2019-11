Babá dos filhos de Erick Jacquin é presa suspeita de furtar casas em bairros nobres de São Paulo

04/11/2019 | 12:10



Andrea Lopes da Silva, a babá dos filhos gêmeos do chef Erick Jacquin com a esposa, Rosângela Menezes Jacquin, foi presa por suspeita de furto no último domingo, dia 3. Segundo informações do jornal Fala Brasil, da Record TV, Andrea, de 38 anos de idade, roubava itens valiosos de casas de bairros nobres de São Paulo e, posteriormente, os vendia para uma quadrilha. A babá já tinha sido presa pelo mesmo crime em janeiro deste ano e, desde então, passou a usar o nome da irmã, Ângela Maria, para conseguir trabalho e esconder seus antecedentes criminais.

Uma foto de Andrea circulava pelas redes sociais e por grupos de WhatsApp de moradores dos bairros em questão, e algumas pessoas já a apontavam como suspeita. Foi assim que Rosângela soube do ocorrido e reconheceu a mulher como a babá de seus filhos, e prestou um boletim de ocorrência.

A Polícia Civil de São Paulo também identificou o homem que recebia os itens roubados por Andrea. Sérgio Washington Talarico, de 65 anos de idade, também foi preso. Com ele, os policiais encontraram mais de 40 relógios de luxo. Agora, o objetivo dos investigadores é identificar mais vítimas dessa quadrilha.