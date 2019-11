5 aplicativos para editar vídeos no celular

Da Redação, com assessoria



04/11/2019 | 11:18

Hoje, os celulares têm apresentado câmeras com cada vez mais resolução e qualidade de vídeo. No entanto, editar o conteúdo sem o auxílio de um computador pode ser uma tarefa difícil se você não tiver o aplicativo certo em mãos. Para ajudá-lo, o filmmaker Gabriel Queiroz, conhecido pelo projeto We Go Film, fez uma lista com cinco dos apps mais bem avaliados nas lojas mobile. Confira!

1. Quik

O Quik é um aplicativo de edição desenvolvido pela GoPro, que pode ser usado com vídeos feitos em qualquer aparelho, não somente com a famosa câmera. É possível juntar filmes, fazer apresentações com fotos, aplicar transições, colocar uma trilha sonora, legendas, textos. Tudo de uma forma bem intuitiva. Gratuito, está disponível para Android e iOS.

2. FilmoraGo

O FilmoraGo procura trazer para o mobile a mesma interface e experiência das versões para Windows e macOS. Ele permite editar vídeos e apresentações, até mesmo a partir de postagens do Facebook e do Instagram. Ainda traz diversas ferramentas especializadas e filtros, embora seja bastante simples de usar graças a opções de automatização. Disponível gratuitamente para Android e iOS, oferece compras para filtros adicionais.

3. Adobe Premiere Rush

Disponível para Android e iOS, o Adobe Premiere Rush tem uma interface intuitiva e simplificada, com recursos automatizados. O app é gratuito e oferece 2 GB de armazenamento gratuito na nuvem, por meio da conta Creative Cloud. Para mais espaço e funções extras, é necessário pagar uma mensalidade de US$ 9,99.

4. YouCut

Exclusivo para Android, vem com ferramentas que permitem cortar e unir vídeos, inserir trilha sonora, molduras, efeitos e transições em suas apresentações. Ele conta com um compressor, voltado especificamente para o compartilhamento dos arquivos em apps de mensagens instantâneas, como WhatsApp e Telegram, principalmente para evitar o consumo da franquia de dados desnecessariamente. É gratuito, mas mostra propaganda durante a utilização. Para se livrar dos anúncios é preciso pagar R$ 9,99.

5. iMovie

O iMovie é uma ferramenta feita sob medida para os usuários do iOS. Com ele, é possível fazer edições e até mesmo trailers com aspecto cinematográficos, com direito a trilhas sonoras licenciadas. A vantagem do aplicativo é sua integração com o macOS. Assim, se você tem um computador da Apple, possui acesso facilitado à sua biblioteca e ao conteúdo armazenado no iCloud.

