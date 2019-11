Obituário - 4 de novembro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/11/2019 | 10:37



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Segunda-feira, 4 de novembro de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 28 de outubro

Carmine Prioli, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Santo André, terça-feira, dia 29 de outubro

Joana de Oliveira Leite, 89. Natural de Salto (SP). Residia em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, quinta-feira, dia 31 de outubro

Doralia Ferreira Barros, 81. Natural de Socorro (SP). Residia em Santo André. Dia 31, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marilena Bueno Saez, 80. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia em Santo André. Dia 31, em São Bernardo. Memorial Phoenix.



Santo André, sexta-feira, dia 1º de novembro

José Custódio Carneiro, 85. Natural de Itajobi (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Mele, 79. Natural da Itália. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Durval Rodrigues Pereira, 79. Natural de Braúna (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 1º. Crematório Vila Alpina.

Isabel Torezan da Silva, 77. Natural de Regente Feijó (SP). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo (SP). Dia 1º, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Luci Navarro Martins Rossetto, 67. Natural de Promissão (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 2 de novembro

Valdemar Lacerda, 86. Natural de Campinas (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zebina Inanime, 84. Natural de Registro (SP). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alfredo Fernandes dos Ramos, 80. Natural de Portugal. Residia na Vila Califórnia, em São Paulo (SP). Dia 2. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Elena Ayako Ikebe, 78. Natural de Pirapozinho (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Elza Alves Dias, 77. Natural de Brumado (BA). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo (SP). Dia 2, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Luiz Mendes de Souza Filho, 72. Natural de Tapiratiba (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 2. Memorial Phoenix.

Laércio Ferreira da Silva, 70. Natural de São Caetano. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Santa de Souza Rocha, 66. Natural de Jacaraci (BA). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Lúcia Martins, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Luiz de Carvalho, 66. Natural de Urupês (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 2. Crematório Memorial de Santos (SP).

Nelson Monari Garcia, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Marajoara, em santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (SP).

Vera Lucia de Souza, 58. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Janiran de Sousa, 38. Natural de Nazaré do Piauí (PI). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 28 de outubro

Joanna Constância de Oliveira, 93. Natural de Canudos (BA). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Valdir Alves Silva, 72. Natural de Teresina (PI). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

José Waldir de Oliveira Costa, 60. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.



São Bernardo, terça-feira, dia 29 de outubro

José dos Santos, 87. Natural de Santo Amaro das Brotas (SE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Maria Enedina Santos, 79. Natural de Itapicuru (BA). Residia em São Paulo (SP). Dia 29, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Maria do Carmo de Almeida, 77. Natural de Cristina (MG). Residia no Jardim Luanda, em São Paulo (SP). Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Horto da Paz, em São Paulo (SP).

Edinaldo Veríssimo da Silva, 64. Natural de São Caetano (PE). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, dia 30 de outubro

Maria Idalina dos Santos, 84. Natural de Livramento de Nossa Senhora (BA). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Jaime Carneiro de Souza, 84. Natural de Januária (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Basilio Stanev, 81. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Maria Myrtes Ponso, 81. Natural de Fortaleza (CE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Mônica Reis Valverde, 74. Natural de Campo do Meio (MG). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco Miguelão Neto, 62, Natural de Marialva (PR). Residia em Curitiba (PR). Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Pedro Fuss, no Paraná.



São Bernardo, quinta-feira, dia 31 de outubro

Luiz Custódio Vieira, 88. Natural de Guaratinguetá (SP). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

João de Gregório, 80. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 31. Memorial Phoenix.

Antonia de Sousa da Silva, 76. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Romeu Natal Filho, 74. Natural de Vassouras (RJ). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Antonio Renê Bastos Bandeira, 62. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 1º de novembro

Rachid Aydar, 97. Natural de Olímpia (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Clarice Andrade de Oliveira, 88. Natural de Pesqueira (PE). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Jardim da Colina.

Juscelino de Paula, 82. Natural de Areado (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Odete Carlini Cardoso, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Francisco Bilhar Leite, 70. Natural de Crato (CE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

José Rubens da Costa, 62. Natural de Bernardino de Campos (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).



São Bernardo, sábado, dia 2 de novembro

Natividade Maria de Almeida Fonseca, 84. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eliana Perin, 45. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Grimaldi, em São Paulo (SP). Vendedora. Dia 2, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Dirce de Lemos Coradi, 86. Natural de Itamogi (MG). Residia em São Paulo (SP). Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 31 de outubro

Everton Roberto de Oliveira, 19. Natural de Santo André. Residia no Jardim Elisa, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, 1º de novembro

João Machado, 86. Natural de Pirangi (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.

José Muniz Pontes, 85. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Valdir Rosa dos Santos, 94. Natural de Japoatã (SE). Residia no Balneário São Francisco, em São Paulo (SP). Dia 1º. Vale da Paz.



Diadema, sábado, dia 2 de novembro

Elda Andreazza, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Crematório Vila Alpina.

Evaldo Rodrigues de Souza, 67. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

Marcelo Antonio de Arruda, 44. Natural de Frei Miguelinhi (PE). Residia na Vila Missionária. Dia 2. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo (SP).

Valmir Gomes Clemente, 44. Natural de Quixeramobim (CE). Residia no bairro Capivari. Dia 2. Cemitério Municipal.



M A U Á

José Leopoldino, 76. Natural de Cambé (PR). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Ivone Pedrozo da Silva, 69. Natural de Barra Mansa (RJ). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Jardim da Colina.