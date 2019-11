Cauã Reymond diz que tirou período sabático para ficar com a filha: - Grazi está trabalhando muito

04/11/2019 | 10:10



Cauã Reymond mostrou que é mesmo um paizão! Na noite do último domingo, dia 3, ele participou da bancada de jurados do Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão, e falou sobre o período sabático que tirou para poder ficar com a filha, Sofia, de sete anos de idade.

- Sofia mudou tudo. Eu tirei, por exemplo, esse segundo semestre para ficar com ela. Me dei esse luxo para ficar com ela, porque ela está se alfabetizando e a Grazi está trabalhando muito. E eu achei que era um momento importante para estar próximo, e foi a maior decisão que eu tomei, explicou ele.

O ator, que está no ar na reprise de Avenida Brasil, e é um dos protagonistas de Ilha de Ferro, foi elogiado por Faustão, que enalteceu a atitude Cauã pela filha:

- Engraçado porque parecia que seria importante para ela e acabou sendo muito importante para mim, na verdade, para os dois, porque a relação se aprofundou, ficou mais forte, ficou mais gostosa, celebrou ele.

Por fim, Cauã aproveitou para agradecer as pessoas que estão ao seu lado ajudando na criação de Sofia:

- A gente tem um time de primeira que gosta muito da nossa filha. Não tem preço! Só agradecer a todo mundo!

No bate-papo, Cauã, que é considerado um dos maiores galãs globais da atualidade, também confirmou a existência do beijo técnico em cena:

- Existe sim! Existe mesmo, é sério. Não é brincadeira. Acho que uma das coisas mais bacanas no trabalho de ator e eu vejo na coreografia de vocês, é que tem uma liberdade quando a gente está criando a cena e conversando. Por exemplo, Ilha de Ferro tem muitas cenas quentes, muitas cenas de amor, de sexo e a gente conversa: vamos fazer assim? É uma conversa. É um balé. A gente faz uma coreografia.