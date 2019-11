Como aproveitar os feriados de novembro em Brotas

Redação



04/11/2019 | 10:18

Quem quer aproveitar uns dias de descanso antes das festas de fim de ano pode curtir os feriados de novembro em Brotas, no interior de São Paulo. Este ano, a Proclamação da República (15/11) vai cair em uma sexta-feira e o dia da Consciência Negra (20/11), em uma quarta-feira. As datas são boas oportunidades para explorar as atrações da Capital do Turismo de Aventura.

Feriado de novembro em Brotas

O mês de novembro é ótimo para conhecer Brotas. Com temperaturas batendo os 30 graus, até as cachoeiras, que geralmente são mais frias, ficam ótimas para banho e nado.

O viajante pode escolher entre se refrescar em cachoeiras, no Rio Jacaré-Pepira, um dos mais limpos do Estado de São Paulo, na Represa do Patrimônio, lago de aproximadamente 14,5 hectares, na nascente Areia que Canta, onde é possível acompanhar a água do Aquífero Guarani brotar do solo, e em piscinas dos ecoparques abertos para day use. A última opção é ideal para quem está com crianças, pois oferece várias atividades e tem a infraestrutura que os pais procuram para o conforto dos pequenos.

Atividades aquáticas

A cidade conta com mais de dez atividades aquáticas. A mais conhecida é o rafting. Mais que uma atividade de aventura, descer o Jacaré-Pepira, passando pelas quedas, em um bote inflável é uma experiência que propicia aos participantes enfrentar desafios, trabalhar em grupo e interagir com a natureza.

Outra maneira de descer o rio é em caiaque, que é mais rápido e ágil que o bote do rafting. Também vale muito a pena fazer boia-cross. Acomodado em uma boia individual, o turista deixa-se levar pela correnteza por um trecho do Jacaré-Pepira de corredeiras mais suaves ou medianas.

Caso o turista prefira algo mais tranquilo, é possível flutuar no rio usando coletes salva-vidas, atividade muito relaxante. Na água, há ainda outras opções, como stand up paddle, aquaball, circuito cable e rapel.

