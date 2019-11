Destinos para aproveitar o feriado de 15 de novembro

Redação



04/11/2019 | 10:18

Depois de algum tempo sem uma folga prolongada, falta pouco menos de 15 dias para os brasileiros conseguirem aproveitar feriado de 15 de novembro, que caí em uma sexta-feira. Quem quer curtir os dias de descanso viajando encontra uma série de opções bacanas espalhadas pelo Brasil.

Stephan Geocze Junior, sócio proprietário do Juca na Balada, operadora de turismo especializada em festas do País, separou uma série de destinos para curtir no feriado. Confira:

Lugares para curtir o feriado de 15 de novembro

Feriado na praia

Se o objetivo é aproveitar o feriado e ainda desfrutar de algumas das mais belas praias brasileiras, a dica é escolher destinos do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. Arraial do Cabo e Búzios, Praia do Rosa, Ferrugem e Guarda do Embaú ou Paraty e Trindade são boas pedidas.

Arraial do Cabo e Búzios com Balada 2019 (RJ)

Data: 14/11/2019 a 17/11/2019

Incluso: transporte rodoviário ida e volta (saindo de São Paulo), hospedagem com café da manhã, traslados inclusos, pool party open bar e open food, escuna open bar, transfer para balada e acompanhamento de monitor especializado.

Valor: a partir de R$989 à vista ou 10x de R$112,90

Praia do Rosa, Ferrugem e Guarda do Embaú (SC)

Data: 14/11/2019 a 17/11/2019

Incluso: transporte rodoviário ida e volta (saindo de São Paulo), hospedagem com café da manhã, passeio para a Praia do Rosa com trilha para a Praia Vermelha e Praia do Ouvidor, passeio para a Guarda do Embaú, transfers inclusos, noite do open bar com pizza e acompanhamento de monitor especializado.

Valor: a partir de R$699,00 à vista ou 10x de R$79,90

Paraty e Trindade (RJ)

Data: 14/11/2019 a 17/11/2019

Incluso: transporte rodoviário ida e volta (saindo de São Paulo) sendo open bar na ida, hospedagem com café da manhã, walking tour pelo centro histórico de Paraty, passeio de escuna por Paraty, esquenta open bar, passeio pelo circuito gastronômico, passeio para as principais praias de Trindade, transfers inclusos e acompanhamento de monitor especializado.

Valor: a partir de R$799 à vista ou 10x de R$99,90

Florianópolis (SC)

Data: 14/11/2019 a 17/11/2019

Incluso: transporte rodoviário ou aéreo ida e volta (saindo de São Paulo), hospedagem com café da manhã, passeio para a praia de Jurerê Internacional, esquenta open bar com macarronada à vontade, shows no P12 com Henrique e Juliano e Solomunn, ingressos para as melhores baladas de Florianópolis, transfers inclusos e acompanhamento de monitor especializado.

Valor: a partir de R$999 à vista ou 10x de R$119,90

Feriado em festas

Para aqueles que gostam de festivais musicais com apresentações dos melhores artistas do Brasil, as opções em novembro são as festas Folianópolis e Caldas Country, que contam com muita diversão.

Pacote Florianópolis

Data: 13/11/2019 a 17/11/2019

Incluso: transporte ida e volta em ônibus executivo de luxo ou aéreo (saindo de São Paulo), hospedagem com café da manhã, festa open bar e open food Folianópolis com a banda Parangolé, festas temáticas (Juca Fantasy e Invasão Laranja) Juca na Balada open bar e open food, traslados ida e volta para as festas, ingresso pista para o Folianópolis e acompanhamento de monitor especializado.

Valor: a partir de R$1.479 à vista ou 10x de R$175,90

Pacote Caldas Country (GO)

Data: 13 ou 14/11/2019 a 17/11/2019

Incluso: transporte ida e volta em ônibus executivo de luxo (saindo de São Paulo ou Campinas) ou aéreo (saindo de São Paulo), hospedagem com café da manhã, 2 pool parties open bar e open food, traslados ida e volta para as festas, opções com ou sem ingressos para os dois dias do Caldas Country e acompanhamento de monitor especializado.

Valor: a partir de R$999 à vista ou 10x de R$119,90

Praias de nudismo mais famosas no Brasil

O Brasil é conhecido mundialmente pelas belezas naturais. Cachoeiras, rios, florestas e praias são figurinhas carimbadas na hora de montar um roteiro pelo país. Algumas atrações – que, muitas vezes não são tão conhecidas – promovem um clima bem naturalista. Quem quer entrar nessa onda pode aproveitar para conhecer as praias de nudismo mais famosas no Brasil. Veja as principais: