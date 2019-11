Irã anuncia violações de acordo nuclear com potências globais

04/11/2019 | 08:49



O chefe do programa nuclear iraniano, Ali Akbar Salehi, disse nesta segunda-feira que o Irã está trabalho num protótipo de centrífuga que será muito mais rápida do que as permitidas pelo acordo nuclear com potências globais.

O comentário de Salehi veio em meio à comemoração do 40º aniversário da tomada da embaixada dos EUA, em 1979, e início da crise de reféns que durou 444 dias.

Segundo Salehi, o protótipo é conhecido como IR-9 e seria 50 vezes mais rápido do que o IR-1, centrífuga de primeira geração autorizada pelo acordo.

Em entrevista à TV estatal iraniana, Salehi disse também que o Irã está operando agora 60 centrífugas avançadas do tipo IR-6, também em violação ao acordo. O número representa o dobro do que se conhecia anteriormente. Fonte: Associated Press.