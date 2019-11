04/11/2019 | 08:05



A Alemanha deve ter 1 milhão de estações de carregamento de carros elétricos até 2030 - hoje são 20 mil pontos de carregamento. O anúncio foi feito no domingo, dia 3, pela chanceler Angela Merkel que começa nesta segunda-feira, 4, a discutir com a indústria automobilística formas de acelerar a mudança para veículos movidos a bateria. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.