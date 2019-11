Inflação anual da Turquia desacelera a 8,55% em outubro, menor nível desde 2016

04/11/2019 | 04:29



A inflação anual da Turquia medida pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) desacelerou de 9,26% ao ano em setembro para 8,55% ao ano em outubro, em linha com as previsões de 8,5% de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. A leitura da inflação é a menor registrada desde dezembro de 2016. Os dados foram divulgados pela agência de estatísticas Turkstat nesta segunda-feira, 4.

Na comparação mensal, a inflação ao consumidor da Turquia avançou 2% de setembro para outubro, marginalmente acima das projeções dos especialistas, de 1,96%. Em setembro, a alta mensal havia sido de 0,99% ante o mês anterior. Segundo a Turkstat, o maior aumento mensal foi do setor de vestuário e calçados (+11,70%), enquanto a maior alta em relação a outubro de 2018 foi dos segmentos de bebidas alcoolicas e tabaco (+43,60%). Fonte: Dow Jones Newswires.