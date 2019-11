Presidente do Corinthians promete reformulação: 'Vai ficar pouca gente'

03/11/2019 | 22:12



O presidente do Corinthians, Andrés Sánchez, adotou um tom duro após a demissão do técnico Fábio Carille e prometeu uma reformulação drástica no elenco para a temporada do próximo ano, deixando claro o descontentamento da diretoria com os jogadores. "Teremos mudanças drásticas. Vai ficar pouca gente."

A oito rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Corinthians corre contra o tempo para iniciar seu planejamento para a próxima temporada. Na quarta-feira, contra o Fortaleza, na Arena Corinthians, o time deve ser comandado por Dyego Coelho, técnico do time sub-20. Tiago Nunes, do Athletico-PR, e Sylvinho, ex-auxiliar de Tite na seleção brasileira e recém-demitido do Lyon, da França, aparecem na lista como possíveis substitutos de Carille.

"Vamos atrás de um treinador, mas não dá para chegar essa semana. Ainda não temos nomes. A torcida já protestou contra outros treinadores e não tiramos. Quanto à multa, nem discutimos ainda, isso é o de menos", minimizou o presidente, que pediu o apoio da torcida.

Oitavo colocado, com 45 pontos, o Corinthians está fora da zona de classificação para a Copa Libertadores. Precisando das receitas geradas pela participação na competição sul-americana, a classificação é considerada, financeiramente, estratégica.

"Temos de reagir rápido. Nos momentos difíceis a nossa torcida nos apoia muito. Vamos juntar os cacos porque quarta-feira tem um jogo importante."