Hamilton celebra 6º título na F-1: 'Difícil dizer o que estou sentindo agora'

03/11/2019 | 19:50



Lewis Hamilton não encontrou palavras para descrever a alegria de conquistar um histórico sexto título na Fórmula 1, neste domingo. O piloto inglês assegurou o feito ao chegar em segundo lugar no GP dos Estados Unidos, em Austin. Foi o suficiente para sacramentar o troféu da temporada, faltando ainda duas etapas para o fim do campeonato.

"Não consigo acreditar nisso. Ainda estamos evoluindo, pessoal", disse o piloto, ainda dentro da sua Mercedes. "É sensacional. Foi uma corrida tão difícil hoje. Valtteri fez um trabalho fantástico. Não achava que a estratégia de apenas uma parada seria possível", comentou.

"Estar nas nuvens não chega nem perto de onde estou agora. Estou em um lugar muito acima disso. Neste exato momento, é até difícil dizer o que estou sentido. Naturalmente, é pura felicidade", comemorou o mais novo hexacampeão da Fórmula 1.

Hamilton pôde celebrar a conquista diante de sua família. "Eu estava apenas olhando para o sorriso do meu pai. Acho que diz tudo. Ele me apoiou desde o primeiro dia, assim como Linda madrasta e a minha mãe", comentou o piloto. "Eles trabalharam duro para eu estar aqui. Por isso queria vê-los aqui comigo."

Questionado sobre o futuro e a possibilidade de alcançar o recorde de sete títulos do alemão Michael Schumacher, o inglês não descartou nada. "Meu pai me disse quando eu tinha seis ou sete anos para nunca desistir. É um lema da nossa família. Eu não sei sobre quanto títulos terei ainda, mas, como atleta, me sinto revigorado neste exato momento. Já estou pronto para a próxima corrida. Vamos continuar forçando", avisou.

Com o título, Hamilton superou os cinco títulos conquistados pelo argentino Juan Manuel Fangio, um dos maiores da história. Agora somente um troféu o separa da marca que parecia inalcançável estabelecida por Schumacher. "É uma honra poder estar entre pilotos tão grandes."