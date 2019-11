Da Redação



03/11/2019 | 18:33



O tráfego de veículos em direção à Capital saindo do Litoral Paulista é intenso pelas estradas do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).

Conforme a Ecovias, concessionária responsável pelo trecho, que corta o Grande ABC, a Imigrantes tem tráfego lento no trecho de serra, sentido São Paulo, do km 61 ao km 58, devido ao excesso de veículos.

A Cônego Domênico segue com tráfego lento, sentido São Paulo, do km 05 ao km 01, do km 248 ao km 250 e do km 255 ao km 260, devido ao excesso de veículos.

A Padre Manoel da Nóbrega permanece com lentidão, sentido Praia Grande/São Paulo, do km 273 ao km 274, por conta do excesso de veículos.

Os caminhões com destino a São Paulo devem acessar, obrigatoriamente, o trecho de serra da Anchieta. O tempo está bom e a visibilidade é boa.

O SAI está em Operação Subida (2X8). A descida é feita apenas pela pista sul da via Anchieta. Já a subida acontece pelas pistas sul e norte da Imigrantes e a pista norte da via Anchieta.

Feriado Finados

Desde às 0h de sexta-feira, quando se iniciou a contagem, mais de 216 mil veículos desceram a Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 149 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 1.700 veículos e subiram mais de 8.200 veículos.