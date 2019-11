Em uma semana, incêndios queimam 122 mil hectares no Pantanal de MS

03/11/2019 | 18:33



Em uma semana, os incêndios destruíram 122 mil hectares no Pantanal de Mato Grosso do Sul, segundo o Corpo de Bombeiros estadual. Uma força-tarefa apoiada pelo Exército intensificou o combate às chamas neste domingo. Este ano, o Estado já acumula 10.484 queimadas, 393% a mais que em igual período do ano passado, quando foram 2.310 focos. Somente em Corumbá, no Pantanal sul, foram 5.622 focos este ano - o município passou a liderar o ranking nacional em queimadas.

Neste domingo (3), o governo de Mato Grosso do Sul relatava intensos combates às chamas na região do Parque Estadual do Rio Negro. Mais de 50 brigadistas do Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estavam na área desde sábado (2). Eles contavam com o apoio de uma aeronave para definir os planos de combate aos focos. O Exército montou uma cozinha de campanha na área, com reservatório de água potável e sistema de comunicação. Além de Corumbá, os focos se espalham por Aquidauana e Miranda, na mesma região.

Conforme o secretário de Meio Ambiente, Jaime Verruck, a grande quantidade de massa seca, devido à estiagem e ao calor intenso - os termômetros chegaram a 41 graus de manhã, em Miranda -, facilitava a propagação das chamas. "Estamos dando prioridade aos focos que ameaçam o Parque Estadual do Rio Negro, reserva importante para o ecossistema do Pantanal", disse. De acordo com o coordenador da Defesa Civil do Estado, tenente-coronel Fábio Catarinelli, sobrevoos realizados entre a tarde de sábado e a manhã deste domingo identificaram 91 focos ativos de queimadas em toda a área monitorada.