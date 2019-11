Fabio Carille é demitido do comando do Corinthians

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



03/11/2019 | 18:30



Atualizada às 18h58.



O técnico Fábio Carille não resistiu a goleada sofrida para o Flamengo, nesta tarde, por 4 a 1, no Maracanã, e foi demitido do comando técnico do Corinthians. A decisão foi anunciada minutos depois do término da partida. A tendência é que o auxiliar, Fabinho Félix, assuma o time e esteja na beira do gramado quarta-feira, contra o Fortaleza, na Arena.



"Nós tiramos. Foi uma conversa, toda conversa de demissão é triste, ainda mais de um treinador que tem história grande no Corinthians. Tivemos de tomar essa decisão", explicou o presidente corintiano Andrés Sanchez.



Com a derrota para os cariocas, o Corinthians chegou ao oitavo jogo sem vitória no Brasileirão, fato que não ocorria desde 2013. Mas o retrospecto do treinador no clube é favorável. Em 183 jogos, obteve 86 vitórias, 56 empates e 41 derrotas. Conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2018 e o tri do Paulista (2017, 2018 e 2019).