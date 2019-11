03/11/2019 | 18:11



Parece que deu praia para Grazi Massafera. A atriz aproveitou este domingo, dia 3, totalmente ensolarado para aproveitar e colocar a marquinha do biquini em dia em uma praia do Rio de Janeiro...

...mas pelo o que parece, a loira não é tão adepta assim a marquinha do biquini e preferiu tomar sol tem a parte de cima.

Acompanhada de uma amiga, Grazi aproveitou muito a tarde de sol em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, e acompanhada da falta da parte de cima do biquini, a atriz mostrou que está com um físico pra lá de invejável.

Mas calma, Grazi! Ninguém viu nada além do que você não gostaria de mostrar.