Quando Santo André respirou o Brasil

“Muito oportuna a referência à força do basquete nos Jogos Abertos, em 1959. Principalmente o basquete masculino, modalidade em que, em janeiro daquele ano, o Brasil havia se sagrado campeão mundial, em torneio disputado no Chile, contando com alguns jogadores que, meses depois, iriam defender a cidade de Piracicaba nos Jogos Abertos de 1959, disputados em Santo André.”

Sérgio Paz, do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol).

------------

Santo André, sexta-feira, 23 de outubro de 1959. News Seller (hoje Diário do Grande ABC) lança um segundo suplemento esportivo focalizando os Jogos Abertos do Interior que se realizavam em Santo André.

Na capa, uma foto da equipe masculina de basquete de Santo André, que acabara de derrotar Santos e que iria enfrentar Jundiaí. Uma nova vitória – o que de fato ocorreu – levaria os andreenses a encarar Piracicaba, invencível, como comenta Sérgio Paz na abertura da Memória de hoje.

Uma delícia dividir com você, prezado leitor, a leitura daquele suplemento – e imaginamos quantos atletas levaram exemplar para suas cidades, seis décadas passadas.

- Santo André dividia o Ginásio Pedro Dell’Antonia com Santos, Campinas e Jundiaí, numa grande rodada de vôlei e bola ao cesto.

- No ginásio do Primeiro de Maio, Poços de Caldas e São João Del Rey lutarão por vaga na semifinal de vôlei feminino.

- Em bocha, São Caetano vence Santo André.

- Definido o circuito do ciclismo: saída do Largo da Estátua, descendo a Rua Luiz Pinto Flaquer, tomando a Avenida Queiróz dos Santos, subindo a Rua Coronel Oliveira Lima até o ponto inicial. No total, 80 quilômetros.

- A equipe de ciclismo de Santo André: Benedito A. Neves, Sergio Ribeiro, Osvaldo Santana, José Mauricio Banzato e Waldemar dos Santos.

- ‘Faça chuva ou sol, desejamos a todas as delegações votos de êxito e vitória.’ (a) Fábrica de Guarda-Chuvas Santo André, à Rua Coronel Oliveira Lima, 495.

- Nos saltos ornamentais, Santo André campeão feminino, com destaque para Adélia Gomes e Vigia Hauzins.

- No xadrez, uma revelação andreense, o garoto Wilhem Diedrick Hajenius.

- A longínqua Itabuna (Bahia) se fez representar apenas em bola ao cesto. Conseguiu, contudo, projeção, chegando às quartas de finais, sendo alijada por São José dos Campos.

- Escolhidas as cidades que sediarão os próximos JAI: Campinas, em 1960; Jundiaí, em 1961; Marília, em 1962 e São José dos Campos, em 1963

- Do Editorial: “De tudo o que está acontecendo, depreende-se que os céticos, os derrotistas, os que vaticinavam para Santo André figura obscura na festa que patrocinaria, não tinham razão de assim pensar”.

Diário há 30 anos

Sábado, 4 de novembro de 1989 – ano 32, edição 7214 Manchete – Eleições presidenciais: jurista vê fraude com Silvio Santos Diadema – Greve do funcionalismo, em seu quarto dia, reflete briga entre tendências dentro do PT. Indústria – Mangels Industrial, de São Bernardo, faz treino de funcionários para exportar mais. Cultura & Lazer – Show de samba na Vera Cruz com Zeca Pagodinho, Leci Brandão e Bezerra da Silva. Escola – 1 – Colégio Singular/Anglo promove ciclo de cinema sobre literatura brasileira. Escola – 2 – Cinco alunos da Metodista desenvolvem em Angola projeto contra o analfabetismo.

Em 4 de novembro de... 1919 – Duas olarias estavam à venda na região, ambas ao longo da estrada de ferro: uma na Estação Rio Grande, hoje Rio Grande da Serra; a segunda olaria em Ribeirão Pires. 1949 – Constituída a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, com estúdios em São Bernardo. 1959 – O diretor do Instituto de Educação Américo Brasiliense, de Santo André, Edesio Del Santorum, anunciava que transferiria para o período da tarde as aulas do curso normal, que funcionava de manhã. Motivo: de manhã funcionaria um curso primário, recém-criado. Os alunos do curso normal não gostaram, e pediam que a mudança fosse cancelada. Motoristas de ônibus reivindicam aumento de 27%.

