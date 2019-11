Malvino Salvador revela que não tem problema em levar cantadas de homens: - Eu acho legal

03/11/2019 | 16:10



Malvino Salvador está no ar em A Dona do Pedaço, ele vive Agno, um personagem que começou a trama dentro do armário e agora está em uma relação com Leandro, personagem de Guilherme Leicam. Em entrevista ao jornal O Dia, o ator disse que já deu rolê em lugares frequentados pelo público gay, mas disse que nunca esteve em uma relação homossexual. O galã também disse que já levou cantadas de homens e não se importa nenhum pouco com isso, pelo contrário:

- Acho que qualquer cantada, seja masculina ou feminina, de quem quer que seja, o que importa é a maneira, se foi uma maneira respeitosa. Às vezes é engraçada e pode ser, e aí eu acho graça também. De modo geral, eu levo numa boa a cantada masculina. Eu acho legal, acho bacana também, não tenho nenhuma questão com relação a isso.

O global é casado com a lutadora Kyra Gracie e é pai três filhas. Malvino contou que aborda todo o tipo de assunto com as suas filhas, conforme a idade delas permite, o oposto que o personagem dele na novela faz. O ator também disse que não acredita que ser pai de menina seja mais difícil do que ter um filho homem e revelou que ama o universo feminino e o universo das minhas princesinhas. Ele parece ser um pai bem babão, mas garante que não é do tipo ciumento com as pequenas:

- Elas são minhas filhas e eu tenho uma responsabilidade muito grande na educação delas, só que eu devo prepará-las para o mundo. Eu vou tentar ao máximo saber aconselhá-las e eu acho que o fato de ter essa convicção, de ter essa postura vai, provavelmente, fazer com que eu não tenha ciúmes delas, pelo contrário, que eu queira o bem delas. Agora eu vou proteger minhas filhas se eu perceber que as pessoas com quem elas estejam tendo algum tipo de relação lá na frente, não agora, porque elas são muito novas, se a pessoa não está tendo uma conduta legal com elas e eu como pai vou fazer o possível para orientá-las. Sem impor nada, porque não adianta você querer impor uma coisa, porque o ser humano é dono do seu próprio nariz.

Sensato! Além disso, Malvino também compartilhou o que ele acha ser necessário para ter uma família feliz. Para ele é preciso estar presente e conseguir viver uma vida ao lado das pessoas que são importantes, as filhas e a esposa.