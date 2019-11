Câncer de próstata causa quatro mortes por mês no Grande ABC

Prefeituras se mobilizam para ações no Novembro Azul

Prefeituras intensificam as ações de combate ao câncer de próstata durante todo o mês de novembro. No dia 14, o auditório do CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André recebe palestra sobre a saúde do homem. Na US (Unidade de Saúde) Paraíso serão realizados grupos de atividades físicas às terças e quintas-feiras, as 7h; caminhada às segundas, as 9h; e terapia em grupo (quarta-feira). No dia 15, na US Jardim Sorocaba, será realizada ação de conscientização.

Em São Bernardo, entre hoje e sexta-feira, das 8h às 17h, as 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município ofertarão exames preventivos para a saúde do homem, com foco nas doenças crônicas e câncer de próstata. O dia ‘D’ do Novembro Azul será realizado no sábado. Também haverá palestras educativas, orientação de saúde bucal, saúde mental, testes rápidos, entre outras atividades, de acordo com a programação de cada unidade.

Em São Caetano, segundo a administração, as equipes de todas as unidades de saúde estão preparadas para alertar e conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Em Diadema, as UBSs estarão decoradas para a data e desenvolvem, ao longo de novembro, atividades específicas para o público-alvo. A Prefeitura divulgará as ações no decorrer do mês.

Mauá promove agenda entre quinta-feira e o dia 29 de novembro em todas as UBS e nas USFs (Unidade de Saúda Família), com palestras de prevenção, exames de PSA (dosagem de antígeno prostático específico), terapia em grupo, roda de conversa e outras ações.

Durante todo o mês, a Prefeitura de Ribeirão Pires realizará atividades para chamar a atenção da população sobre a importância da realização de consultas e exames de rotina. O foco será a quebra de tabus relacionados aos exames e consultas necessários para o diagnóstico dos casos de câncer de próstata. Em todas as UBSs e USFs serão realizadas palestras e atividades de conscientização. E, em 26 de novembro, será promovido o ‘Dia Azul’, com ação de conscientização para a população.

Rio Grande da Serra não informou as ações até o fechamento desta edição.

