Prefeitura de São Bernardo entrega praça em homenagem a Ramon Ramos

Da Redação/DGABC



03/11/2019 | 15:56



A prefeitura de São Bernardo inaugurou, neste domingo, a 26ª praça-parque do município, na Vila Helena, na região do bairro Rudge Ramos. O equipamento, de 2.845 m², à Rua Noel Rosa, foi batizada de Ramon Ramos, em homenagem ao vereador, morto dia 6. Parlamentar viveu no bairro e teve papel fundamental no desenvolvimento da região.

Amparada na Lei Municipal 6.691/2018, criada pela atual gestão e que permite à administração tomar posse de terrenos privados abandonados e com dívidas com o município, a Prefeitura transformou o espaço em ampla área de lazer para moradores, com infraestrutura completa, que dispõe de pista de caminhada, quadra esportiva, área de convívio, playground, espaço pet, iluminação e paisagismo. Ao todo, foram investidos R$ 425 mil na execução do projeto.

“Viemos aqui neste espaço há seis meses, época em que tomamos posse do terreno, e constatamos um abandono total da área. Além de ser ponto irregular para estacionamento de caminhões, havia também caçamba de lixo neste terreno. Hoje, com a entrega desta praça-parque, não tenho dúvida de que devolvemos a tranquilidade para quem reside neste região, que passa agora a contar com equipamento completo de lazer ”, destacou o cprefeito da cidade, Orlando Morando, ao lembrar ainda da vontade do vereador Ramon Ramos em dar uma utilização pública ao espaço. “Entregar esta praça-parque é honrar a memória do Ramon e homenagear todo o seu trabalho em prol da cidade.”

Desde a aprovação da Lei, este é o segundo espaço recuperado pela atual gestão por meio da legislação proposta pela Poder Executivo e aprovada pela Câmara. Em julho, o chefe do Executivo havia entregado nova e moderna base do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), entre as ruas Jurubatuba e Joaquim Nabuco.

Moradora do bairro há 15 anos, Gisa Sousa de Almeida, 54, celebrou a inauguração do espaço e destacou a importância da lei para quem vive na cidade. “Além de acabar com problema de anos, que era este terreno abandonado, a Prefeitura nos presenteou com uma praça-parque que será de extrema importância para todos os moradores do bairro”.

Além de vizinhos do novo equipamento, a cerimônia de entrega da Praça-Parque Ramon Ramos também contou com a participação do secretariado de São Bernardo e familiares do vereador.