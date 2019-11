03/11/2019 | 15:11



O ator Brian Tarantina foi encontrado morto aos 60 anos de idade no dia 2 de novembro, no seu apartamento em Nova York.

De acordo com informações publicadas pela TMZ, o caso do astro está sendo tratado pela polícia local como overdose. Ainda segundo a publicação, o corpo de Tarantina foi descoberto pela sua sobrinha, que o encontrou estirado no sofá e uma substância branca em pó foi encontrada próxima ao copro, o que levanta ainda mais as suspeitas de overdose.

Lembrando que Brian ficou conhecido por interpretar diversos personagens coadjuvantes e esteve presente nos filmes: Quem Vê Cara Não Vê Coração, Alucinações do Passado, O Pagamento Final e Donnie Brasco. Uma pena, né?