Após ganhar prêmio, cachê de Ludmilla sobe para R$ 120 mil

03/11/2019 | 14:11



2019 está sendo o ano de Ludmilla! A cantora tem alcançado diferentes realizações tanto na vida profissional como pessoal, um exemplo disso é o troféu de cantora do ano que a artista recebeu recentemente no Prêmio Multishow. A mais nova conquista da namorada de Brunna Gonçalves já está rendendo frutos positivos, segundo o jornal Extra, o cachê da voz de Flash subiu para 120 mil reais!

Além disso, Lud promete continuar causando no mundo da música nos próximos tempos. De acordo com a publicação, a Warner Music, gravadora da funkeira, está com expectativas para o próximo single da cantora que será lançado no próximo dia 22. A promessa é de que a a música será o hit do verão de 2020.

Além do sucesso no ramo musical, o patrimônio da cantora só cresce. Ela possuí duas empresas, um salão de beleza e uma produtora para agenciar sua carreira e a de outros artistas, as duas juntas avaliadas em 300 mil reais. A voz de Cheguei ainda possui um carro da Porsche de 400 mil reais e mora em uma mansão de três milhões de reais com oito quartos, estúdio e até um campo de futebol, localizada na zona norte do Rio de Janeiro. Ludmilla está com tudo!