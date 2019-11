Príncipe Harry é elogiado por uma criança e o monarca dá a melhor resposta possível

03/11/2019 | 13:11



Príncipe Harry não recusou um elogio! O monarca viajou sozinho para o Japão, para conferir final da Copa do Mundo de Rugby, na qual a Inglaterra jogou contra a África. Antes de ir assistir à partida, o marido de Meghan Markle fez duas visitas oficiais, uma delas a uma escola local, onde se encontrou com as crianças e até tirou fotos com os estudantes.

Durante o momento da foto em grupo, uma menina disse ao príncipe o quão bonito ele era. Harry deu a melhor resposta possível para a garota, ele apontou para a aliança e disse que era casado, como é possível ver no vídeo publicado pelo fã clube da família real no Twitter The Royal Family Chanel. Pelo visto, Meghan Markle tem uma concorrente!

Além de se encontrar com os estudantes, o pai de Archie Harrison também conversou com atletas paralímpicos japoneses. Eles bateram um papo descontraído e Harry perguntou aos esportistas para qual time eles iriam torcer na final da Copa de Rugby. Um dos homens não se acanhou com a pergunta e respondeu para o príncipe que torceria para a África do Sul e novamente o membro da realeza entrou na brincadeira e deu uma resposta ótima:

- Nós vamos ter uma conversa mais tarde, disse Harry.