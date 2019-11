Roberto Justus e Ana Paula Siebert anunciam gravidez

03/11/2019 | 13:10



Olha a cegonha aí! Ana Paula Siebert e Roberto Justus acabam de anunciar que estão esperando o primeiro filho juntos! Justus, que já é pai de quatro, incluindo Rafinha Justus, do casamento com Ticiane Pinheiro, escreveu:

Que alegria de poder vivenciar mais uma vez um momento como esse. Quem me conhece sabe o quanto os meus filhos significam para mim. E coroar esse nosso lindo amor com um bebê que vai chegar, é a maior realização de nossa vida.

Já Ana Paula disse que esse é o momento mais feliz de sua vida, e revelou que já está de três meses de gestação:

O momento mais feliz da minha vida! Nossa família está crescendo! Simmm! Me sinto a mamãe mais realizada desse mundo, me sinto completa, com uma luz que vem de dentro e me ilumina todos os dias desde que escutei seu coraçãozinho bater a primeira vez! São três meses de tanta alegria que já não sei como vivi sem você por toda a minha vida... meu bebê amado . Ahhh obrigada meu amor Roberto Justus, você me faz a mulher mais feliz desse mundo! TE AMAMOS DEMAIS!

Em vídeo, ela falou:

Sempre foi o maior sonho da minha vida ser mãe. Durante muito tempo no meu casamento nem falamos nesse assunto, meu marido já tem quatro filhos (...) Mas depois de um tempo a gente vai vendo que cabe mais um, né? Filho é sempre bom, bebê alegra a família. Aí a gente acabou decidindo ter. (...) Eu pensava que ele ia ter só para me ver feliz, mas não, o olhinho dele brilha quando falamos do bebê, da barriga.