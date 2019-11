Oito anos perdidos

Do Diário do Grande ABC



Candidatos adoram prometer; prefeitos gastam boa parte do tempo justificando por que deixaram de cumprir compromissos assumidos na campanha. A falta de mecanismos de fiscalização que permitam ao cidadão acompanhar o ritmo das administrações em tempo real minimiza na sociedade o impacto que causa a discrepância entre o que os políticos falam e o que fazem. Quando existem, como é o caso de Diadema, onde chefes do Executivo são obrigados anualmente a registrar publicamente suas metas, a divergência assombra.

Reportagem baseada nos documentos apresentados pelo prefeito reeleito Lauro Michels (PV) desde seu primeiro ano de mandato, em 2013, mostra que ele carregou ao menos 16 projetos durante os oito anos em que exerceu o poder em Diadema. Ou seja, quantidade expressiva de intervenções que pretendia executar imediatamente ainda segue no papel – e talvez fiquem aí à espera do próximo gestor, a ser eleito daqui a um ano. Absurdo, que deveria render pena gravíssima ao político, dado o nível de ilusão a que submeteu os moradores.

Exemplo prático do lamentável atraso no cronograma do plano de governo de Lauro é uma das obras prometidas para seu primeiro ano na Prefeitura, a construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Paulina. O Diário mostrou ontem que, todavia, só na semana passada a administração publicou o edital para contratar a empresa que, ao custo de R$ 2,5 milhões, vai erguer o prédio e comprar equipamentos que garantirão a inauguração do empreendimento no fim de 2020 – se não houver mais nenhum atraso.

Deve ser por isso que gestores municipais, o que inclui as Câmaras de Vereadores, fazem de tudo para evitar que se criem instrumentos que permitam expor ao cidadão o nível de sua competência administrativa – ou, por outro lado, a falta dela. O exemplo de Diadema comprova ainda que pouco adianta obrigar o chefe do Executivo a se comprometer com a divulgação de relação anual de obras se a exigência não vier acompanhada de punições caso deixe de cumpri-las.