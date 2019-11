03/11/2019 | 10:11



A atriz-mirim Raphaela Alvitos, que participou da novela O Tempo Não Para, comemorou seus 12 anos de idade com uma festa no Rio de Janeiro, na noite de sábado, dia 2. E olha só quem apareceu por lá: Giovanna Antonelli!

O filho do meio de Luciano Huck e Angélica, Benício, também prestigiou Raphaela, que foi a vencedora desse ano do Super Chefinhos, no programa de Ana Maria Braga, o Mais Você.

A decoração, com muitas flores e tons vibrantes, foi feita por Georgia Bianka, que, além de decoradora, é apresentadora do Fazendo a Festa, do GNT. Uau!