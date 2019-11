Angers vence em casa e reduz vantagem do PSG na liderança do Campeonato Francês

02/11/2019 | 20:35



O Angers soube aproveitar o tropeço do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês. Após ver o líder ser derrotado na sexta-feira, o vice-líder fez a lição de casa e derrotou o Strasbourg por 1 a 0, neste sábado, pela 12ª rodada.

Stephane Bahoken marcou o único gol da partida disputada em Angers, aos 26 minutos do primeiro tempo. Com o gol, o time da casa chegou aos 20 pontos e reduziu para sete a vantagem do PSG. Na sexta, a equipe de Neymar foi batida por 2 a 1 pelo Dijon, fora de casa.

O Olympique de Marselha também valorizou o tropeço do rival. Diante de sua torcida, o tradicional time francês bateu o Lille por 2 a 1. Sanson, aos 2 minutos do segundo tempo, e o zagueiro brasileiro Gabriel (ex-Avaí), contra as próprias redes, aos 34, marcaram os gols do time de Marselha. Soumaoro descontou para o Lille aos 38 da etapa final. Com o triunfo, o Olympique chegou aos 19 pontos e figura na quarta colocação, mais próximo do PSG.

O Lyon também somou três pontos neste sábado. Mantendo firme sua reação no campeonato, o time derrotou o Toulouse por 3 a 2, fora de casa. Memphis Depay foi o destaque da partida, ao marcar dois dos três gols dos visitantes. Moussa Dembele anotou o outro gol. Pelo time da casa, Yaya Sanogo e Anthony Lopes, contra, balançaram as redes.

Com uma boa sequência de jogos, o Lyon já figura na oitava colocação, com 16 pontos. Já o Toulouse figura na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 12.

Ainda neste sábado, Metz e Montpellier empataram por 2 a 2, enquanto o Amiens superou o Brest por 1 a 0.