Real Madrid só empata com o Betis em casa e perde chance de assumir a liderança

02/11/2019 | 19:54



O Real Madrid perdeu a oportunidade de retornar à liderança do Campeonato Espanhol ao só empatar sem gols com o Betis neste sábado, em duelo da 12ª rodada, disputado em casa, no Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

O resultado impede que o Real Madrid volte a liderar a competição pois o time do técnico Zinedine Zidane fica com os mesmos 22 pontos do arquirrival Barcelona, que também tropeçou na rodada - foi derrotado por 3 a 1 para o Levante -, mas leva a pior no saldo de gols. O Betis tem 13 pontos e ocupa o 14º lugar.

Vale ressaltar que Barcelona e Real Madrid têm um jogo a menos que os demais porque o clássico que seria disputado no sábado anterior, no Camp Nou, foi remarcado pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para o dia 18 de dezembro em razão dos recentes protestos na Catalunha.

Jogando em casa, o Real foi superior ao rival, de modo que criou mais oportunidades, com 22 finalizações, sendo sete delas a gol, e maior posse de bola (63%). No entanto, os comandados de Zidane falharam na conclusão das jogadas e não tiraram o zero do placar.

A rede até foi balançada quando Hazard marcou, mas o belga estava impedido e o gol foi bem anulado. Os jogadores do Real também reclamaram de um pênalti no segundo tempo. No lance, a bola bateu na mão de Feddal dentro da área, mas o árbitro não foi chamado para ver o lance no monitor e nada marcou.

Destaque da goleada de 5 a 0 sobre o Leganés ao abrir o caminho para o triunfo, Rodrygo foi novamente titular. Desta vez, não brilhou e passou em branco. Ele foi substituído por Vinicius Junior no segundo tempo. O ex-jogador do Flamengo passou perto de marcar duas vezes, mas nas duas ocasiões parou no goleiro Robles.

O Real Madrid volta a campo pela Liga dos Campeões. Na quarta-feira, o time espanhol encara o Galatasaray, da Turquia, pela quarta rodada do Grupo A.

ATLÉTICO DE MADRID - Não foram só Barcelona e Real Madrid que vacilaram na rodada. O Atlético de Madrid, outro que briga pela liderança, também não venceu. O time madrilenho empatou em 1 a 1 com o Sevilla em duelo direto pelas primeiras posições, e ficou no terceiro lugar, com 21 pontos, mesma pontuação do Sevilla, que aparece em quarto em razão do critério de desempate.

Logo, a disputa no pelotão da frente está embolada, de modo que, no momento, apenas três pontos separam o líder do sexto colocado. No duelo no Ramón Sánchez Pizjuán, o Sevilla abriu o placar na etapa inicial com Franco Vazquez e o Atlético buscou o empate com Morata no segundo tempo.

Na quarta-feira, o Atlético de Madrid vai à Alemanha enfrentar o Bayer Leverkusen, pela quarta rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. O Sevilla entra em campo pela Liga Europa na quinta-feira. O duelo será contra o Dudelange, em Luxemburgo.