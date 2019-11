Finados registra venda de flores 5% maior

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



03/11/2019 | 07:00



Depois do Dia da Mulher, Dia das Mães e Dia dos Pais, o Dia de Finados costuma ser positivo para a venda de flores. Neste ano, as floriculturas instaladas próximas aos cemitérios da região registraram crescimento de até 5% nas comercializações em relação ao ano passado. Vendedores destacam que o cenário ficou dentro das expectativas, tendo em vista a crise financeira e a mudança no perfil da população.

Proprietária de floricultura ao lado do Cemitério do Curuçá, em Santo André Sidney Carreira de Barros, 54 anos, acredita que as vendas estão próximas às observadas em 2018 e relaciona o fato à crise financeira que ainda impacta o País. “Dia das Mães e Dia dos Pais foi a mesma coisa”, comenta.

Outro ponto observado pelos comerciantes é a mudança no perfil do público que visita os cemitérios. Neste ano, como o feriado caiu num sábado e não foi prolongado, como em anos anteriores, o movimento nas necrópoles foi intenso. Somente no Curuçá foram 10 mil visitantes. No entanto, nem todos optam por homenagear os entes queridos mortos com flores. “Muitas pessoas são fiéis a essa tradição de comprar flores, geralmente os mais idosos, porém, muitos acabam deixando de lado”, considera Sidney.

Comerciante de flores há 30 anos, Heid Rick, 60, também de Santo André, destaca que o movimento em seu comércio foi intenso entre a sexta-feira e ontem, porém, não muito diferente do ano passado, no máximo 5% maior.

OPÇÃO

As margaridas continuam a ser os tipos de flores mais procurados para homenagear os familiares e amigos mortos. Na sequência, aparecem as orquídeas, cujo preço ficou acessível nos últimos tempos. O valor das plantas pode variar entre R$ 15 até R$ 30 conforme o tamanho e quantidade.