Cemitérios investem em conforto para visitantes

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



03/11/2019 | 07:00



O Dia de Finados, celebrado ontem, levou milhares de pessoas aos cemitérios do Grande ABC para homenagear familiares e amigos que já morreram. Para tornar o momento mais leve, as administrações das necrópoles investiram em ações que trouxeram conforto aos visitantes, como atendimentos religiosos, música ao vivo, massagem e aferição de pressão arterial.

Em Santo André, somente o Cemitério do Curuçá, no Parque das Nações, recebeu pelo menos 10 mil visitantes durante todo o dia. No local, foi possível acompanhar missas e receber atendimentos religiosos tanto da Igreja Católica quanto da evangélica. “As missas foram realizadas das 7h até às 16h e, neste período, voluntários de paróquias e igrejas evangélicas fizeram atendimentos aos familiares”, comenta o encarregado do cemitério Jefferson Parra.

Representantes da Diocese de Santo André, responsável pelo Grande ABC, acompanharam sepultamentos no local durante o dia e deram amparos aos familiares. “Acredito que hoje (ontem) foram pelo menos 15 velórios. Fazemos todo esse acolhimento e conversamos com as famílias e amigos que passam por aqui”, ressalta o ministro extraordinário, Alvaro Piarillo.

Já na cidade de Mauá, o Cemitério Parque Vale dos Pinheirais, no Jardim Primavera, ofereceu aos visitantes apresentação de música ao vivo com saxofonistas e violinistas, que percorreram o local durante todo o dia. Além do som ambiente, massagem heiki, exames oftalmológicos, aferição de pressão arterial e teste de diabetes também estiveram disponíveis. Tudo de forma gratuita. “A cada quadra, pelo menos dois ou três músicos se apresentam. Acredito que muda o ambiente e traz uma sensação de leveza e conforto”, comenta a gerente administrativa do local, Ivani Ferraz.

Ela ainda destaca que desde a quarta-feira passada as visitas começaram a ser mais frequente. Até ontem, pelo menos 12 mil pessoas circularam pelo Vale dos Pinheirais. “Algumas pessoas optaram por vir dias antes, até por conta da grande circulação de carros e de pessoas no feriado. Porém, os serviços extras só foram oferecidos hoje (ontem), das 9h às 17h”, observa Ivani.

O aposentado José Luiz de Oliveira, 71 anos, visita o jazigo da mãe todos os anos. “Aqui (Vale dos Pinheirais) não tem aspecto de cemitério. A música ao vivo e os serviços oferecidos mudam o ambiente”, avalia.

Já a contadora Milena Souza, 35, acompanhou o noivo – que visitou o avô – ao Vale dos Pinheirais. “Não costumo frequentar cemitérios neste dia, mas confesso que essa experiência foi diferente. O ambiente é confortável”, disse.