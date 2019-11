Plataforma permite contratar desde goleiro, motorista até avó de aluguel

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



03/11/2019 | 07:00



Em tempos de crise, muitos buscam auxílio financeiro nos trabalhos extras, como passeadores de cães, garçons e técnicos de informática. Plataforma criada há três meses, a Oito, promete ir além ao conectar pessoas interessadas e que ofertam habilidades diferenciadas, como é o caso de avó de aluguel, amigo para jogar vídeo-game, motorista ou goleiro para time de futebol.

Co-fundadora da Oito, Karine Gonzaga ressalta que a plataforma já conta com mais de 1.000 usuários, entre clientes e prestadores de serviços. Segundo ela, toda negociação é feita entre os usuários. “O cliente entra em contato com o profissional e sugere valores pelo serviço. Assim, negociam da melhor forma”, comenta.

Goleiro de aluguel, Alan Holanda, 40 anos, revala ter conhecido a Oito por meio de um amigo que utilizou a plataforma para trabalhar como garçom. “De início, não sabia em qual habilidade poderia me inscrever. Vi que tinha a opção de goleiro e me cadastrei. Jogar no gol é uma posição que ninguém quer, então, os times me chamam”, comenta.

Alan já foi selecionado cinco vezes para prestar os serviços de goleiro e cobra de R$ 50 a R$ 80, dependendo da localização para executar a função. “Os jogos geralmente duram uma hora e meia. O bom é que, com isso, acabo lucrando e fazendo o que eu gosto também”, conta.

Outra opção bastante requisitada é a de avó de aluguel, caso da moradora de Diadema Valéria Leite Bueno, 52, que também descobriu o aplicativo após indicação de um amigo, que atua como pintor. “Trabalhei com crianças por muito tempo e sempre tive afinidade. Então, resolvi me inscrever para essa oportunidade”, comenta. Ela trabalha na administração de um restaurante e ressalta que já foi contratada para três serviços em domicílio. “Fui chamada para cuidar de crianças e ajudar mães de primeira viagem. Fazer esse papel de avó em várias famílias está sendo gratificante”, considera.

CADASTROS

Para pesquisar mais informações sobre os prestadores de serviços na plataforma, é necessário acessar o site https://oito.app/ e realizar o cadastro para primeiro acesso. Caso o usuário se interesse por algum dos serviços, é preciso clicar na opção e verificar se há oferta próxima da localização. Tanto o cliente quanto o prestador de serviço são avaliados ao fim de cada trabalho, o que gera pontuação dentro do serviço. O cadastro e acesso à ferramenta são gratuitos.