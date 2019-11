USCS abre as portas para a comunidade

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



03/11/2019 | 07:00



O projeto Universidade Aberta, realizada pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), em parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio) da cidade e com apoio da Secretaria de Cultura de São Caetano, promove, entre amanhã e o dia 9, série de atividades gratuitas voltadas à população em diversos pontos do município.

A 12ª edição do programa tem o tema Suassuna: Sob o Céu de Lona de Taperoá, o Embate Entre os Instintos do Brasil Real e a Caricatura do Brasil Oficial. Durante a semana, serão realizadas palestras, oficinas, mostras de cinema, exposições e outras atividades abordando a vida e obra do autor Ariano Suassuna, responsável pelo clássico O Auto da Compadecida, sucesso no teatro, no cinema e na televisão.

“Todos os anos, a comissão organizadora discute possíveis autores para homenagear ou, talvez, pensar temas mais atuais”, comenta o professor coordenador do projeto, Ricardo Almeida. O docente ainda destaca que Ariano Suassuna foi escolhido por ressaltar o valor da identidade nacional. “A partir disso, vamos mostrar um caminho de entendimento da identidade nordestina, abrindo debates a ponto de chegar nos cenários religioso, cultural e de gêneros”, observa.

Para este ano, a expectativa é atrair 5.000 visitas durante todos os dias de evento, que visa receber alunos de escolas da região, moradores e comunidade acadêmica da USCS. “A proposta continua sendo unir arte e ciência. Todos os anos um tema e cada tema permite um caminho de debates nesse encontro”, observa Almeida.

A abertura do evento será amanhã, a partir das 19h30, no auditório do campus Barcelona da USCS (Avenida Goiás, 3.400) com palestra com o multiartista Antônio Nóbrega, que vai relembrar o amigo Ariano Suassuna, compartilhando aprendizagens, experiências e histórias.

Programador cultural do Sesc, Carlos Iramina acredita que o evento é atrativo pelos diversos formatos de apresentação sobre o tema aos visitantes. “Cada atividade é uma linguagem diferente, então, é bem diversificado e oferece oportunidade aos visitantes de conhecerem a vida do autor”, comenta.

A programação completa do evento está disponível no link www.uscs.edu.br/ua. Todas as atividades são gratuitas e não há necessidade de inscrição. A universidade aconselha os participantes a chegarem com 15 minutos de antecedência em cada atração.