Túlio Gadêlha compartilha homenagem pelos dois anos de namoro com Fátima Bernardes

02/11/2019 | 18:11



Que Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes estão vivendo um lindo romance, isso já não é mais nenhuma novidade. Só que neste sábado, dia 2, o deputado resolveu usar as suas redes sociais para compartilhar com seus fãs e seguidores uma homenagem para a namorada.

O casal está comemorando o segundo ano de relacionamento e mais romântico do que nunca, Túlio resolveu juntar diversas fotos e momentos dos dois juntos para montar um videozinho. E o que não faltaram foram fotos. E na legenda ele se declarou:

Em dois anos, vivemos mais de um milhão de minutos. Nem sempre pertinho como gostaríamos, mas sempre conectados, juntos, compartilhando a vida, as dores e os sonhos. Hoje é muito melhor que em 2 de novembro de 2017. Naquele primeiro fim de semana, escrevi: quem sabe isso quer dizer amor. Agora, troco pra isso quer dizer amor'. E é bom demais, seja no Recife, no Rio de Janeiro, em Brasília ou em qualquer outro lugar. Te amo. Feliz dois!

Que fofo, né? Lembrando que Túlio é 25 anos mais novo que Fátima e eles se conheceram através de uma amiga em comum. Este é o primeiro relacionamento da jornalista após a sua separação com William Bonner, com quem foi casada por cerca de 26 anos.