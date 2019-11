Extra: marcas de Santo André em 1959

Ademir Medici



03/11/2019 | 07:00



Primeiro dos dois suplementos editados pelo News Seller registra acontecimentos em torno dos Jogos Abertos do Interior, que foram aqui realizados

“Fui tesoureiro da CCO (Comissão Central Organizadora), presidida por Nestor Pacheco Júnior, que organizou os Jogos Abertos do Interior, em Santo André, em 1959.” Zoilo de Souza Assis

Santo André, terça-feira, 20 de outubro de 1959. Em 12 páginas, News Seller (hoje Diário do Grande ABC) retrata o que foi a abertura da edição 24 dos Jogos Abertos do Interior realizados em Santo André.

Em destaque, o Ginásio Pedro Dell’Antonia, chamado de estádio, e a placa de inauguração descerrada pelo prefeito – ele mesmo, Pierim Dell’Antonia. Edição completa a coleção do Diário, 62 anos de história, quase 18 mil números editados.

Na vontade de transcrever todas as linhas, publicar todas as fotos, Memória destaca nomes – daqui e de fora.

Campinas campeã absoluta em atletismo.

A vitória de Santo André no xadrez frente a Ibiúna.

Octavio de Oliveira em duas frentes: editor do News Seller e comandante da equipe esportiva da Rádio ABC.

Foto Sacoman oferece às delegações as fotografias dos Jogos, em filmes 120 e 620.

Entre os atletas andreenses, os jovens Mario Gonçalves, André Didone e Astrid Hohne.

As garotas de Ituverava alojadas no I Grupo Escolar, hoje Museu Dr. Octaviano Gaiarsa.

Primeiro grande placar: Santo André 141, Mauá 22 no basquete masculino.

Na Casa Showa, da Avenida 15 de Novembro, miniaturas e lembranças dos Jogos.

Os esportistas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, pagam do próprio bolso as despesas de viagem.

Delegação de Santos hospedada no Ginásio Amaral Wagner. E uma queixa: a falta d’água para o banho.

As gilrs de Votuporanga usam esparadrapo no rosto: “Para chamar a atenção”.

As ruas centrais, como a Coronel Oliveira Lima – ainda de trânsito pesado –, ganham faixas alusivas aos Jogos.

Do Editorial: “O desfile dos atletas, no domingo pela manhã (18 de outubro), foi algo de maravilhoso, deslumbrante mesmo, pelos originalíssimos uniformes das delegações, pela animação das fanfarras, pelo aparato majestoso dos atletas”.

Em compensação: o abuso dos bares e restaurantes. Uma garrafa de guaraná era vendida a 20 cruzeiros...

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 3 de novembro de 1989 – ano 32, edição 7213

Manchete – Eleições presidenciais: PMDB quer uma frente contra Silvio Santos

Finados – Banda Carlos Gomes toca no Cemitério de Vila Euclides.

Comportamento – Frequentar balcões das padarias do Grande ABC é um hábito tradicional. Três se destacam: Brasileira, Canoa e Bariloche.

Reportagem: Mônica Martins

Em 3 de novembro de...

1914 – I Guerra. Manchete do Estadão: o bombardeio de portos russos pelo ‘Goeben’ e ‘Breslau’. A retirada dos embaixadores dos países aliados em Constantinopla.

1939 – II Guerra. Do noticiário do Estadão: posto a pique, no Atlântico Sul, o navio inglês ‘Clement’. Tripulantes foram recolhidos pelo vapor brasileiro ‘Itatinga’. O navio agressor seria um submarino ou um transatlântico alemão armado.

