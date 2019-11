Novo irmão de Anitta, Felipe Terra, se declara para a mãe: Chegaram mais três pessoas

02/11/2019 | 17:10



Após exame de DNA e grande revelações, todo mundo ficou sabendo que Felipe Terra é realmente irmão de Anitta. Segundo informações publicadas na coluna da Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o rapaz de 33 anos de idade resolveu abrir o jogo e falar publicamente sobre o assunto em suas redes sociais.

Queria deixar registrado para minha mãe, Cleide, que toda essa reviravolta maravilhosa que tem acontecido em minha vida não irá mudar em nada a nossa relação, nem mesmo o sentimento que tenho por você. Você continua sendo a minha guerreira, o meu exemplo. O homem que sou hoje devo à senhora. A diferença é que agora, a senhora não estará sozinha em meu coração. Chegaram mais três pessoas. Não para dividir ou subtrair, mas para somar em carinho e amor. Te amo, mãe! Mais que chocolate.

Não demorou muito para que a mãe de Felipe fosse até a publicação e respondesse com todo o carinho do mundo o recado do seu filho, e ela disse:

Oi, meu amor. Pois é! Agora eu tenho que dividir e você era tão meu... (risos). Brincadeiras à parte, fico feliz de ter ver feliz, de ter conhecido a outra parte da sua história. São coisas da vida e a sua é muito iluminada por Deus. Te amo mais que sorvete de flocos.

E se você achou que ninguém da família nova comentaria a publicação, você está bem enganado! O pai de Felipe Terra ou o Painitto, Mauro Machado, usou a rede social e se meteu na conversa.

Obrigado por ter criado tão bem e de forma exemplar o nosso filho!