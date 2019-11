Leonardo DiCaprio se encontra com Greta Thumberg e elogia a ativista: A líder de nosso tempo

02/11/2019 | 16:10



Além de lindo ainda é preocupado com o meio ambiente! Leonardo DiCaprio está sempre conscientizando seus fãs sobre as questões ambientais e a importância de preservar o planeta. O ator se encontrou com a ativista de 16 anos idade Greta Thunberg. A jovem ficou conhecida mundialmente por conta dos protestos pela preservação do meio ambiente e contra o aquecimento globa, e chegou até mesmo a ser cogitada para receber o Prêmio Nobel da Paz.

Os dois ativistas puderem passar um tempo juntos e debater sobre suas manifestações em prol da causa. DiCaprio postou a foto acima para registrar o momento e ainda escreveu um texto elogiando Greta, o astro de Hollywood chegou a chamar a garota sueca de líder da geração atual e também declarou que são ações como a da sueca as responsáveis por fazer com que ele tenha um pensamento otimista sobre o futuro do planeta. Leo escreveu:

Existem poucas vezes na história da humanidade que vozes são amplificadas em momentos tão essenciais e de maneiras tão transformadoras, mas Greta Thunberg se tornou a líder de nosso tempo. A história vai nos julgar pelo o que fazemos hoje para garantir que as futuras gerações possam aproveitar o mesmo planeta habitável que nós claramente temos como garantido. Eu espero que a mensagem de Greta seja um despertar para os líderes globais de que o tempo de inação acabou. É por causa de Greta e de jovens ativistas em todos os lugares que eu sou otimista sobre o que o futuro reserva. Foi uma honra passar um tempo com Greta. Eu e ela firmamos um compromisso para apoiar um ao outro, na esperança de assegurar um futuro mais brilhante para nosso planeta.

O ator sempre comenta assuntos relacionados às causas ambientais nas redes sociais, como fez por exemplo na época em que as queimadas na Amazônia ganharam repercussão internacional.