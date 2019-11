Dani Calabresa compartilha post se despedindo do Zorra Total

02/11/2019 | 16:10



Já faz algumas semanas que Dani Calabresa anunciou que ia fechar mais um ciclo da sua vida e que sairia do Zorra Total, televisionado pela Rede Globo. Na última sexta-feira, dia 1º, a humorista dividiu em suas redes sociais com seus fãs e seguidores uma foto juntando diversas pessoas da produção do programa para fazer uma publicação de despedida.

Z O R R E-se! Ganhei uma festa de despedida, recebi tanto amor dessa equipe talentosa e divertida, que as vezes fica até difícil de acreditar que esse é nosso ambiente de trabalho. Todo dia tem vibe de recreio rs, todo mundo grita, brinca, canta, essa equipe tem uma energia pra cima muito especial Que sorte ser amada por eles. É ISSO Q VALE!!! OBRIGADA, Zorra. Programa f**a que me desafiou a criar personagens diferentes por 5 cinco anos. Amei muito e se rolar participação ano que vem, é só mandar mensagem. Todo meu carinho e gratidão por vocês! #zorra

No mesmo dia, Dani Calabresa usou da mesma rede sociais para fazer diversos vídeos do último dia de gravação, e claro, um tom super bem humorado esteve muito presente.

Fim de ciclos, né? Chorandinho? Bastante! A fica vai cair e eu vou cair junto com ela no chão, disse a atriz durante um dos vídeos.

E as publicações de despedidas não acabaram! Neste sábado, dia 2, Dani publicou uma foto ao lado das maquiadoras do programa e voltou a fazer um grande texto falando da despedida. Parece que temos alguém bem emocionada, né?

EMOTIVA? Euuu? rs. Imagiiiina ahahah .Não tenho condições de ir num Arquivo Confidencial ahaha. Eu enfarto ao vivo rs. Muito amor por essas pessoas que trabalham com tanto carinho e alegria. A equipe do Zorra é muito especial OBRIGADA! AMO VOCÊS com Total ou sem total, o Zorra tá no coração do Brasil todoooo.

Que fofa, né? Esperamos ver a atriz logo nas telinhas da emissora!