Conservadores têm vantagem de 8 pontos ante Trabalhistas, diz Telegraph/ORB

02/11/2019 | 15:45



Faltando 40 dias para a eleição no Reino Unido, os conservadores aparecem em 1º lugar nas intenções de voto na pesquisa Telegraph/ORB. O partido do primeiro-ministro Boris Johnson tem 36%, enquanto o Partido Trabalhista aparece com 28%.

Na sequência, com 14%, aparecem os liberais-democratas - grupo que ganhou apoio nos últimos meses à medida que o Partido Conservador radicalizou o discurso pró-Brexit. O Partido do Brexit, liderado pelo eurocético Nigel Farage, tem 12%.

O levantamento ouviu 1.510 eleitores entre 30 e 31 de outubro.

Em meio a sucessivos adiamentos do Brexit, as eleições britânicas foram convocadas para 12 de dezembro. Outros levantamentos, como o Opinium, Panelbase, Ipsos MORI e YouGov, confirmam a tendência de liderança dos conservadores, ainda que com margens menos estreitas.