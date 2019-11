Tata Werneck faz homenagem ao marido Rafael Vitti, que aniversaria

02/11/2019 | 15:35



Tata Werneck publicou uma homenagem ao aniversário de Rafael Vitti neste sábado, 2. O casal é pai de Clara Maria, nascida no mês de outubro. "Te amo. Parabéns. Deus abençoe nossa família e nosso amor", escreveu a apresentadora em seu Instagram.

"Me ensinou a viver em paz. A amar em paz. Não consegui desgrudar de você desde o primeiro dia. E tentei muito. Te admiro tanto. Te amo tanto. Nosso sossego é estarmos juntos", escreveu.

Tata Werneck ainda relembrou um episódio em que teria pensado em terminar seu relacionamento com Rafael Vitti. "Lembro um dia que fui tentar terminar com você e você tirou a camisa e disse (com ironia, obviamente): 'tem certeza?'. Hoje tenho a certeza de que quero estar ao seu lado, meu amor, e que se eu tirar a camisa, meu peito vai estar vazando", afirmou.