02/11/2019 | 15:11



Rodrigo Faro dividiu na última sexta-feira, dia 1º, com todos os seus amigos e seguidores do Instagram uma foto na frente do espelho. Mas a foto parecia normal até os fãs repararem na presença de duas privadas, lado a lado, no local e um espelho imenso.

O apresentador fez até graça na legenda da publicação comentando:

Look do dia!

Mas os fãs não deixariam passar o fato das duas privadas e começaram a bombardear Rodrigo Faro com mensagens engraçadas, como:

Número 2 de mãos dadas com nosso amor, que sacada!, disse um seguidor.

Duas privadas e um espelho na frente, hahahah! Esse arquiteto é um gênio mesmo, comentou outro.