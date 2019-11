Em A Dona do Pedaço, Caio Castro e Bruna Hamú protagonizam cenas quentes e web vai à loucura!

02/11/2019 | 15:11



O clima esquentou! No capítulo da última sexta-feira, dia 1, de A Dona do Pedaço, Joana e Rock, personagens de Bruna Hamú e Caio Castro, protagonizaram cenas quentes.

Os dois vivem um casal de mocinhos na novela e, pela primeira vez, eles foram um pouco mais ousados no romance. A cena foi ao ar e logo em seguida as redes sociais bombaram com comentários sobre os dois atores indo para a cama na novela.

A verdade é que teve muita gente com inveja de Bruna Hamú e das outras atrizes que já viveram cenas parecidas com Caio Castro. Um internauta acabou lembrando de um sonho que teve com Caio Castro ao ver a cena e provavelmente ela não foi a única a imaginar algo assim.

Porém, mesmo com Caio Castro pegando Bruna Hamú na novela e estar vivendo um romance com Grazi Massafera na vida real, teve gente que lembrou do passado do ator. Alguns anos atrás, ele e Maria Casadevall tiveram um relacionamento, mas nenhum dos dois nunca afirmou publicamente o envolvimento amoroso.