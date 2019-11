Nadal sofre lesão em aquecimento e desiste antes de semifinal em Paris

02/11/2019 | 14:13



Os problemas físicos voltaram a rondar Rafael Nadal. Depois de emplacar uma grande sequência de jogos até o título do US Open, o tenista espanhol desistiu do Masters 1000 de Paris poucos minutos antes de enfrentar o canadense Denis Shapovalov, pela semifinal da competição francesa. Assim, Shapovalov será o rival do sérvio Novak Djokovic na decisão.

Nadal alegou ter sentido uma lesão muscular no abdome ainda pela manhã, horas antes da partida da semifinal. Exames confirmaram um estiramento no local. Mesmo assim, ele fez o aquecimento, poucos instantes antes do jogo, e voltou a sentir as dores. Acabou decidindo por abandonar o torneio e se preservar.

O espanhol tentou evitar o agravamento do problema físico porque ainda disputará duas importantes competições neste ano: o ATP Finals, que reúne os oito melhores da temporada, e as Finais da Copa Davis, na estreia do novo formato do torneio entre países. Ambos serão nas próximas semanas.

Apesar da desistência antes da semifinal, Nadal retomará o topo do ranking na atualização da próxima segunda-feira. Isso porque apenas somou pontos nestas últimas semanas, sem qualquer desconto, uma vez que ficou de fora da temporada passada nesta época, em razão de outros problemas físicos.

Marca constante na carreira do espanhol, as lesões já haviam atrapalhado sua trajetória em Paris no ano passado, quando desistiu do último Masters 1000 da temporada antes mesmo da estreia, também por conta de uma lesão abdominal. Pelo mesmo motivo, ficou de fora do ATP Finals, em Londres.

Antes do novo problema no abdome, Nadal desistiu dos seus últimos jogos na Laver Cup, em setembro, em razão de dores na mão esquerda. A mesma contusão o tirou do Masters de Xangai, na China.