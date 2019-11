02/11/2019 | 13:11



Os níveis de fofura aumentaram! Erick Jacquin já é um fofo por seu jeito de falar, mas não tem quem resista quando ele apareceu ao lado dos filhos gêmeos. O jurado do MasterChef publicou uma foto na última sexta-feira, dia 1, com os pequenos Elise e Antoine. No clique, o chefe de cozinha está segurando os bebês no colo, e eles ainda estão usando roupinhas combinando. Isso fez com que os seguidores do francês se derretessem pela imagem.

Não tem um defeito, comentou uma seguidora. Já outra escreveu:

Admirando a beleza da foto da sua linda família.

Que amor!