Meghan Markle faz visita surpresa a confeitaria que capacita mulheres em vulnerabilidade social

02/11/2019 | 12:10



Meghan Markle fez uma visita supresa a uma confeitaria que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade social, em Londres. A visita, que só foi divulgada na sexta-feira, dia 1º, aconteceu dias antes, e Meghan posou com as aprendizes de confeitaria.

Segundo o jornal The Telegraph, ela conversou com uma mulher que sofreu violência de seu ex, e deu conselhos, dizendo que a cura leva tempo.

Ao jornal, Markle disse: Quando tiramos todas as camadas, nós como pessoas, e especialmente como mulheres, podemos encontrar uma conexão profunda uma com a outra, e um entendimento mútuo. Nossas vidas podem ser diferentes, nossos passados, experiências, tudo varia, mas acho que em momentos de conexão se torna muito claro que nossas esperanças, medos, inseguranças... essas são basicamente as mesas.

Além de posar e conversar com as aprendizes, ela ainda ajudou a montar um bolo de três camadas!