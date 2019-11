Ex-Pânico, Eduardo Sterblitch comenta sucesso como Zeca em Éramos Seis

02/11/2019 | 11:11



Eduardo Sterblitch no papel de Zeca, que já foi de Osmar Prado, é um dos grandes destaques da novela Éramos Seis, que vai ao ar na faixa das seis, na Globo. Nos intervalos das gravações, ele conversou com jornalistas sobre o sucesso que o personagem está fazendo. Ex-Pânico na TV, onde fez personagens como o Freddie Mercury Prateado, Edu afirmou:

- O público tinha me fechado em uma caixinha, mas agora ele está se rendendo. A graça do artista é sair da caixinha.

Sobre as cenas de cantoria, ele comentou:

- O Osmar Prado fazia esse papel muito bem. Ele era o grande cantor, eu sou mais um bufão. Se eu fizesse um musical, nunca seria o Aladdin e sim o amigo esquisito do Aladdin. Eu sou uma enganada só e dá a impressão que eu sou ótimo [risos].

Sterblitch fez piada quando perguntado se é parecido com Zeca:

- Meu pai falou isso: Estou adorando. O seu personagem é ótimo, uma pessoa maravilhosa, totalmente diferente de você [risos]. Eu sou mais quieto do que o Zeca, mas conheço muita gente igual a ele, que adora servir o outro.

Zeca se casa com Olga, personagem de Maria Eduarda de Carvalho, por conta de uma gravidez, e Edu - que tem é casado com a atriz Louise D''Tuani, opina que hoje as coisas seriam diferentes:

- Acho que hoje em dia, eles nem se casariam por conta disso. Casar hoje é quase um milagre. As pessoas também não querem ter mais filhos. Vai em festa infantil para você ver, os garçons não sabem o que fazer. No meu caso, ainda não é o objetivo ter filho nesse momento, mas vai acontecer naturalmente.