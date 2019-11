Polícia prende mulheres que desligaram aparelhos que mantinham irmão vivo

02/11/2019 | 10:58



Duas mulheres foram presas na cidade de Guanambi, Sudoeste da Bahia, após desligarem os aparelhos que mantinham o irmão vivo na cama de um hospital. Almiro Pereira Neves, de 43 anos, estava internado devido a complicações de cirrose - ele foi diagnosticado com etilismo, pneumonia aspirativa e hemorragia subaracnóidea.

De acordo com a Polícia Civil, as irmãs Marliete Pereira Neves, 41, Zelita Pereira Neves, 32, que são evangélicas, cometeram o ato na sexta-feira, 25, ''acreditando se tratar de um milagre de cura''.

Elas alegaram que, durante uma reunião de orações ''tiveram uma visão de que o irmão estava curado''.

Ainda segundo a polícia, as duas entraram no Hospital Regional de Guanambi, que pertence à rede estadual, e desligaram o aparelho. Em seguida, mandaram o irmão levantar, mas ele não reagiu. A morte de Almiro foi constatada instantes depois.

Policiais Militares informaram à reportagem que prenderam as duas mulheres em flagrante por volta de 21h40. Outro homem, que estava com elas, foi ouvido e liberado.

As irmãs foram levadas para a delegacia da cidade e, conforme a polícia, tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventiva.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) ''lamentou o falecimento do paciente'' e informou que a vítima ''estava na emergência do hospital e que, por isso, poderia receber visitas''.

"A Sesab esclarece que o mesmo se encontrava na emergência do hospital e similar ao que acontece em qualquer unidade de saúde, não há restrições de acesso aos familiares. As irmãs foram presas em flagrante e o caso está sendo investigado pela polícia civil", afirmou o órgão.

A reportagem busca contato com a defesa de Marliete Pereira Neves e Zelita Pereira Neves. O espaço está aberto para manifestação.