Os mistérios da Suzantur

Do Diário do Grande ABC



02/11/2019 | 10:45



Aberto para regularizar o sistema de transporte público em Santo André, em situação extraordinária desde outubro de 2016, quando a falência da Expresso Guarará deixou desassistidas as linhas da Vila Luzita, o processo licitatório promovido pela Prefeitura chegou ontem à etapa final sem que nenhuma empresa se interessasse em apresentar proposta para assumir o lote – o mais rentável do município. Causou especial estranheza a ausência da Suzantur, viação que explora o serviço em caráter precário. Esperava-se que a companhia fosse uma das interessadas, já que, há cerca de um mês, colocou 25 ônibus zero-quilômetro para rodar no município.

Empresa avessa à transparência em suas relações com o poder público – são raríssimas as exceções em que seus dirigentes não ignoram por completo os questionamentos deste Diário –, a Suzantur demonstra especial predileção por operar em condições controversas, sem participar de licitação. Foi assim em Mauá, São Carlos e Santo André, onde vai permanecer operando, sem os ônus impostos pelo contrato, como o pagamento de outorga, até que a administração conclua a licitação.

Atualmente, a situação da Suzantur em Mauá e Santo André se difere, mas o início das operações da companhia nas duas cidades guarda incrível semelhança. Em ambos os municípios, prefeitos filiados ao PT se movimentaram para tirar do jogo transportadoras que operavam as linhas após vencer certames públicos. Em território mauaense, em 2014, empresa acabou por ganhar a concorrência que, na contramão da prática de grandes cidades, monopolizou o sistema.

Em Santo André, onde atua precariamente e, ao que parece, não pretende se oficializar, a ponto de ignorar a oportunidade aberta pela licitação que ontem restou deserta, a empresa se esforça para colocar ônibus novos. Já em Mauá, onde ganhou a concorrência, opera com 25 coletivos a menos do que o número mínimo estabelecido em contrato – sem sofrer nenhuma punição por isso. Eis alguns dos insondáveis mistérios da empresa.