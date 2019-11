Na primeira partida sem Stephen Curry, Warriors caem diante dos Spurs

02/11/2019 | 09:35



Patty Mills saiu do banco de reservas para liderar o San Antonio Spurs na vitória sobre o Golden State Warriors por 127 a 110, horas depois que a franquia de Oakland descobriu que ficará sem a estrela lesionada Stephen Curry por pelo menos três meses, na rodada desta sexta-feira da NBA.

Um público de mais de 18 mil torcedores foi anunciado no Ginásio Chase Center, nova casa dos Warriors, embora houvesse um número notável de assentos vazios na nova arena. A lesão na mão de Curry, que passou por cirurgia também nesta sexta-feira, agravou a situação de um time que aparentemente terá ainda uma longa temporada de problemas depois de aparecer nas finais da NBA por cinco temporadas consecutivas.

"Passamos cinco anos indo muito bem. A maior parte deste tempo atropelamos praticamente todo mundo", disse o ala-pivô Draymond Green após a partida. "Agora, é a nossa vez de sermos vencidos. É o que está acontecendo", concluiu, comentando sobre a fase do time que já havia perdido Klay Thompson por motivo semelhante. Green, por sua vez, teve o dedo indicador esquerdo enrolado após o jogo e disse que não tem certeza se poderá jogar neste sábado contra Charlotte Hornets.

No confronto desta sexta em San Francisco, Patty Mills foi o destaque, anotando 31 pontos no triunfo fora de casa do time de San Antonio, que vinha da primeira derrota da temporada na noite anterior. Já D''Angelo Russell liderou a contagem do Golden State com 30 pontos.

Mas Russell não podia carregar o time sozinho e os fãs dos Warriors começaram a sair da arena no meio do quarto quarto. O Golden State não obteve nenhuma vitória nos três jogos que fez em casa nesta temporada.

Em Dallas, LeBron James fez 39 pontos, 16 assistências e 12 rebotes, na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks por 119 a 110, conseguida apenas na prorrogação na noite desta sexta-feira. Foi a quarta vitória consecutiva dos Lakers.

Outro destaque da noite de NBA foi a vitória do Brooklyn Nets por 123 a 116 sobre o Houston Rockets em Nova Iorque, com Taurean Prince fazendo a festa do time da casa e alcançando 27 pontos e 12 rebotes na temporada.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Brooklyn Nets 123 x 116 Houston Rockets

San Antonio Spurs 127 x 110 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 123 x 91 Orlando Magic

New York Knicks 102 x 104 Boston Celtics

Detroit Pistons 106 x 112 Chicago Bulls

Utah Jazz 101 x 102 Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers 95 x 102 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 110 x 119 Los Angeles Lakers

Confira os jogos da rodada deste sábado da NBA:

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

Denver Nuggets x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x Washington Wizards

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets x Golden State Warriors

Philadelphia 76ers x Portland Trail Blazers