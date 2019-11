Enem faz prefeitura de SP mudar horário da Paulista aberta e reforçar frota

02/11/2019 | 09:12



Quase 5,1 milhões de estudantes se inscreveram para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 3. O Ministério da Educação recomenda que os candidatos saiam cedo de casa para evitar transtornos e, em São Paulo, haverá alterações no trânsito por causa da prova.

A Avenida Paulista, que integra o Programa Ruas Abertas, terá tráfego livre na manhã de domingo. A Paulista, assim como a Avenida Sumaré e a Rua Medeiros de Albuquerque, em Pirituba, serão fechadas para veículos somente a partir das 13 horas.

A CPTM vai operar com intervalos reduzidos em seis linhas e os trens circularão com intervalos médios de 12 minutos, das 8 às 14 horas. Na extensão da Linha 7-Rubi, entre Francisco Morato e Jundiaí, o intervalo será de 14 minutos e na Linha 13-Jade será mantido em 30 minutos. No Metrô, a frota em circulação na Linha 1- Azul terá mais quatro trens. Na Linha 3- Vermelha, serão mais dois trens em relação a um domingo típico.

A SPTrans também vai reforçar a frota em 72 linhas, com mais 259 veículos. A linha 372F/10 Univ. São Judas Tadeu - Metrô Bresser, que normalmente não circula aos domingos, irá operar neste dia.

Confira as linhas que terão reforço de frota para o Enem:

938L/10 Term. Cachoeirinha - Lapa

8000/1 Term. Lapa - Pça. Ramos de Azevedo

8000/10 Term. Lapa - Pça. Ramos de Azevedo

8100/10 Term. Pirituba - Term. Lapa

8500/10 Term. Pirituba - Metrô Barra Funda

8016/10 Jd. Rincão - Term. Pirituba

819A/10 CPTM Vl. Aurora - Jd. Primavera

172N/10 Shop. Center Norte - Metrô Belém

271F/10 Center Norte - Metrô Belém

971T/10 Vl. Santa Maria - Metrô Santana

2762/10 Ermelino Matarazzo - Metrô Tatuapé

352A/10 Jd. Helena - Term. São Mateus

4210/10 Term. Cidade Tiradentes - Term. Pq. D. Pedro ll

2730/10 Vl. Jacui - Metrô Artur Alvim

407H/10 Jd. São Francisco - Metrô Itaquera

407N/10 Term. Cid. Tiradentes - Metrô Penha

407R/10 Term. Vl. Carrão - Metrô Belém

4007/10 Cohab Juscelino - Term. Vl. Carrão

4011/10 Jd. Limoeiro - Term. São Mateus

3027/10 Vl. Minerva - Shop. Aricanduva

3054/10 Jd. Palanque - Hosp. Sapopemba

3721/10 Shop. Aricanduva - Metrô Artur Alvim

3721/41 Shop. Aricanduva - Metrô Itaquera

372F/10 Univ. São Judas Tadeu - Metrô Bresser

3741/10 CPTM D. Bosco - Metrô Itaquera

3742/10 Jd. Laranjeira - Metrô Itaquera

3751/10 Cohab Prestes Maia - Metrô Itaquera

3787/10 Cid. Tiradentes - Metrô Itaquera

3789/10 Cid. Tiradentes - Metrô Itaquera

372U/10 Vl. Sta. Isabel - Metrô Tatuapé

374V/10 Jd. Santana - Metrô Itaquera

4724/10 Metrô Patriarca - Vl. Nhocuné

2720/10 Jd. Belém - Metrô Guilhermina/Esperança

3023/10 Shop. Aricanduva - Pq. São Rafael

3029/10 Jd. das Rosas - Metrô Tatuapé

3046/10 Vl. Guarani - Metrô Tatuapé

3134/10 Shop. Aricanduva - Metrô Tamanduateí

3737/10 Shop. Aricanduva - Metrô Guilhermina/Esperança

3763/10 Term. Vl. Carrão - Metrô Tatuapé

3778/10 Jd. Sta. Terezinha - Metrô Carrão

3791/10 Shop. Aricanduva - Metrô Artur Alvim

3141/10 São Mateus - Term. Pq. D. Pedro ll

475R/10 Jd. São Saverio - Term. Pq. D. Pedro ll

5110/10 Term. São Mateus - Term. Mercado

373M/10 Jd. Guairacá - Shop. Metrô Tatuapé

5030/10 Jd. Maria Estela - Term. Sacomã

5034/10 Vl. Liviero - Term. Sacomã

2590/10 União de Vl. Nova - Pq. D. Pedro ll

4032/10 Vl. Das Mercês - Objetivo Unip

4729/10 Pq. Bancário - Metrô Belém

524M/10 Mascarenhas de Morais - Shop. Aricanduva

5290/10 Div. Diadema - Pça. João Mendes

5630/10 Term. Grajaú - Metrô Brás

695X/10 Term. Varginha - Metrô Jabaquara

6030/10 Unisa-Campus 1 - Term. Sto. Amaro

6001/10 Term. Capelinha - Term. Sto. Amaro

6455/10 Term. Capelinha - Lgo. São Francisco

6500/10 Term. Sto. Amaro - Term. Bandeira

807A/10 Term. Campo Limpo - Term. Sto. Amaro

737A/10 Term. Jd. Ângela - Term. Sto. Amaro

7016/10 Jd. Ângela - Term. Sto. Amaro

7005/51 Jd. Vera Cruz - Metrô Capão Redondo

702C/10 Jd. Bonfiglioli - Metrô Belém

7458/10 Jd. Boa Vista - Est. da Luz

7545/10 Jd. João XXlll - Pça. Ramos de Azevedo

8075/21 Term. Campo Limpo - Term. Morumbi

702U/10 Cid. Universitária - Term. Pq. D. Pedro ll

7267/10 Apiacás - Pça. Ramos de Azevedo

745M/10 Campo Limpo - Shop. SP Market

7040/10 Paraisópolis - Pinheiros

736I/10 Jd. Ingá - Sto. Amaro

8038/10 Pq. Continental - Lapa