Sem Saul, Santo André vai em busca de alternativas

02/11/2019 | 07:00



A crise financeira pela qual atravessa o Santo André pode não ter sido o único entrave na negociação entre o clube e o empresário Saul Klein. Ao justificar o fim das tratativas para tentar estabelecer parceria, o filho do fundador da Casas Bahia deixou claro que a decisão foi tomada após realização de auditoria que apontou “ausência de harmonia entre o projeto apresentado para fins de investimento com a condição atual do clube”. Saul, no entanto, preferiu não entrar em detalhes sobre a saúde financeira do Ramalhão.



Com a parceira com Saul Klein descartada, o Santo André busca novos parceiros para tocar o futebol profissional na próxima temporada. Atualmente o clube conta com a Rede D’Or São Luiz, o Auto Shopping Global e a Ossel, empresas que estamparam suas marcas na camisa na Série A-2 desta temporada. O material em 2020 novamente será fornecido pela Icone Sports, mas terá lay-out diferente.



A expectativa é que pelo menos mais uma empresa seja anunciada como patrocinadora. O clube quer aproveitar a grande exposição que terá no primeiro semestre, quando vai disputar a elite do Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, para garantir caixa que possa sustentar o time em atividade em toda a temporada 2020 – no segundo semestre está prevista só a Copa Paulista ao Ramalhão.



Por enquanto, o clube conta apenas com a cota de aproximadamente R$ 3,5 milhões que vai receber da Federação Paulista e mais R$ 500 mil de premiação da CBF por participar da primeira fase da Copa do Brasil. Caso o Ramalhão avance no torneio eliminatório, o valor de participação vai subir substancialmente.