Vendas de caminhões crescem 38%

Apesar de a Ford ter encerrado nesta semana sua produção no Grande ABC, que desde julho era composta por três modelos de caminhões (Cargo, F-4.000 e F-350), os números da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) mostram que a venda de pesados está em alta. De janeiro a outubro, foram emplacadas 84.242 unidades em todo o País, alta de 37,96% em comparação a igual período do ano passado. Significa que foram comercializados 23.178 exemplares zero-quilômetro a mais.

O percentual de crescimento é quase quatro vezes maior que a média dos emplacamentos de todos os veículos, que apresentou alta de 10,6%, totalizando 3,320 milhões de unidades – o percentual está em linha com a projeção da entidade de encerrar o ano com alta de 10,76%.

“É importante destacar que a Ford não está saindo da região por causa da queda de mercado. Ela permanece com fábricas no Brasil e tomou decisão estratégica de sair do mercado de caminhões na América do Sul para fazer frente aos desafios no setor de mobilidade”, explica Antonio Jorge Martins, coordenador do MBA em gestão estratégica de empresas da cadeia automotiva da FGV (Fundação Getulio Vargas).

Considerando apenas o desempenho da Ford neste ano, ela figura como a quinta que mais vendeu caminhões até outubro, com 5.945 unidades, o que lhe rendeu fatia de 7,06% de participação nesse mercado.

A reação do segmento ocorre porque, conforme a economia vai demonstrando sinais de recuperação, ainda que lentos, os empresários investem em veículos para o transporte de mercadorias, para atender o aumento dos pedidos e se preparar para crescimento da demanda do fim do ano.

Em outubro, a venda dos pesados cresceu 19,93% ante igual mês em 2018, ao totalizar 9.497 caminhões. Na comparação com setembro, a alta é de 2,11%.

